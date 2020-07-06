مصر... رفض وضع اسم محمد صلاح على الكرة الموحدة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رفضه وضع اسم نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على الكرة الموحدة لبطولة الدوري المصري.
جاء ذلك على لسان محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، الذي صرح "بعدم إمكانية وضع اسم محمد صلاح على الكرة الموحدة لبطولة الدورى المصري"، مؤكداً على قيمة محمد صلاح الكبيرة والعالمية ولكن لا يمكن وضع اسمه على الكرة الموحدة بالدوري المصري لأنها حقوق تجارية لا يمكن اختراقها، بحصسب صحيفة "الموجز".
وأوضح فضل، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده اللجنة للكشف عن الكرة الموحدة، أن هذا "لم يحدث مع ميسي أو رونالدو بوضع اسم أحدهم على الكرة بدوري أي من بلديهما، ولكن الجبلاية تجهز لحفل تكريم لمحمد صلاح لأنه شرف الكرة المصرية عالميا".
يشار إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم أسدل الستار عن شكل الكرة الموحدة التي ستقام بها مباريات الدوري العام هذا الموسم، بعد قرار استئناف المسابقةً المحلية يوم 7 أغسطس/آب المقبل، بعد فترة توقف طويلة منذ مارس/آذار الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، خلال اجتماع اللجنة الخماسية المنعقد حالياً في مقر في الجبلاية.
في سياق متصل، قدم اللاعب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي هدية قيمة لأهل قريته في محافظة الغربية شمالي مصر.
ونقلت بوابة الأهرام الإلكترونية إن صلاح تبرع بكامل تكلفة إنشاء مركز إسعاف ليخدم أهالي قرية تجريج، حيث بلغت تكلفة المركز 600 ألف جنيه، ليخدم 30 ألف شخص.
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