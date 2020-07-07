"إحصائية"... مورينيو خامس عظماء البريميرليغ

قاد المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو فريقه توتنهام الإنجليزي، للفوز على نظيره إيفرتون (1-0)، يوم الاثنين، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنح هذا الفوز مورينيو أحقية التواجد ضمن عظماء الدوري الإنجليزي، حيث وصل إلى الانتصار رقم 200 في الدوري الإنجليزي، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وقاد المدرب البرتغالي في وقت سابق فريق تشيلسي في ولايتين مختلفتين وحقق معه لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات، ومانشستر يونايتد وحصد معه لقب اليوروبا ليغ.

ويعتبر مورينيو خامس مدرب يصل لهذا الإنجاز، حيث سبقه إليه كل من: السير أليكس فيرغسون "28 انتصارا"، آرسين فينجر "476 انتصارا"، هاري ريدناب "236 انتصارا"، وأخيرا ديفيد مويس "207 انتصارات".

200 - Tottenham boss José Mourinho has become the fifth manager to reach 200 Premier League victories, with only Sir Alex Ferguson (322) doing so in fewer games than the Portuguese (326). Special. #TOTEVE pic.twitter.com/nEm1BWTrdc — OptaJoe (@OptaJoe) July 6, 2020

ووفقا للشبكة، يعد مورينيو ثاني أسرع مدرب يحقق 200 انتصار في البريميرليغ وذلك في 326 مباراة، ولا يتفوق عليه سوى المدرب الأسطوري السابق لمانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون، والذي حقق 200 انتصار في 322 مباراة.