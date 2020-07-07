تسجيل
08:53 GMT07 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الزواج، الحب، الأزواج، زواج، الزوجان، زوجان، علاقة، زفاف

    بلجيكا تحظر الرقص في حفلات الزفاف

    © Photo / Pixabay/ Pexels
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104374/81/1043748120_0:117:1281:837_1200x675_80_0_0_e688991f9d626a399880e6536bceb6dc.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202007071045932875-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81/

    رغم رفع القيود تدريجيا إثر تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، لا تزال بلجيكا تبقي عددا من المحظورات التي تسبب بعض الإزعاج للسكان وخاصة الشباب منهم.

    وناقش المسؤولون بقطاع الصحة في الأسابيع الأخيرة مسألة السماح بالرقص في حفلات الزفاف، وقال مركز معلومات الأزمات التابع لوزارة الصحة في البلاد، يمكن للرقص أن يساهم في انتشار فيروس كورونا وبالتالي يجب حظره. 

    وجاء في البيان على الموقع الإلكتروني لمركز المعلومات "لا، الرقص غير مسموح به. ويمكن للعروسين فقط أداء الرقصة الأولى خلال الحفل".

    وأكدت الخبيرة البلجيكية المسؤولة عن إجراءات رفع القيود، إيريكا فليج، في مقابلة مع "RTL"، أن الخبراء لم يناقشوا حتى إمكانية استئناف الرقصات. وحذرت الخبيرة من أنه "يتم اتصال وثيق بين الناس خلال الرقص في الحفلات، وزيادة التنفس بسبب الجهد البدني، بالإضافة إلى الرغبة في الغناء على أنغام الموسيقى، وما إلى ذلك. كل هذا يمكن أن يسهم فقط في انتشار المرض".

    وحسب البيانات تم تسجيل 61838 حالة إصابة بفيروس كورونا، كما توفي 9771 شخصًا.

    وسمحت بلجيكا بعقد أحداث جماهيرية بمشاركة 200 شخص في الداخل وبمشاركة 400 شخصا في الخارج، ابتداءا من 1 يوليو/تموز، كما وافقت السلطات على فتح حمامات السباحة ودور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية والمتنزهات. في الوقت نفسه، لا تزال المهرجانات والمراقص محظورة. والنوادي الليلية مغلقة. هناك أيضًا قيود على تشغيل الحانات والمطاعم، والتي يجب إغلاقها في موعد أقصاه منتصف الليل.
    بالإضافة إلى ذلك، سُمح للبلجيكيين بالتسوق مع أقاربهم الذين يعيشون تحت نفس السقف. في نفس الوقت، فإن ارتداء الكمامة هو أمر اختياري ولكن يُنصح بارتدائها في الأماكن التي يستحيل فيها الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

    انظر أيضا:

    "أريد الزواج لكن بلدي أهم"... رئيسة وزراء الدنمارك تؤجل حفل زفافها من أجل اجتماع بروكسل.. صورة
    لسبب غريب..عروس تستدعي الشرطة يوم زفافها.. فيديو
    حفل زفاف يسفر عن وفاة العريس بكورونا وإصابة 95 من المدعوين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    نائب وزير الخارجية السعودي الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (يمين) والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني (يسار)، يتبادلان قبلة تقليدية على هامش اجتماع لمناقشة الحوار بين الدول الست لدول مجلس التعاون الخليجي وروسيا في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 1 نوفمبر 2011
    في اليوم العالمي للتقبيل... قبلات من شخصيات سياسية مشهورة
    تنقيب إسرائيل عن الغاز... إعلان حرب أم محاولة لجر لبنان لمفاوضات جديدة؟
    حرب الغاز بين لبنان وإسرائيل
    مقارنة بين الجيشين الأمريكي والصيني
    مقارنة بين الجيشين الأمريكي والصيني
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك