الممثل توم هانكس المتعافى من كورونا ينتقد المتهاونين بالتدابير الوقائية

قال توم هانكس، الممثل الحائز على جائزة "أوسكار" الذي تعافى من فيروس كورونا المستجد في وقت سابق من العام الجاري، إنه لا يحترم كثيرا الأشخاص الذين يعزفون عن تطبيق التدابير الوقائية مثل وضع كمامة في الأماكن العامة.

كان هانكس وزوجته الممثلة والمغنية ريتا ويلسون قد أعلنا في مارس/ آذار أنهما أصيبا بفيروس كورونا أثناء وجودهما في أستراليا لتصوير فيلم.

وقال هانكس خلال مقابلة أجراها معه تلفزيون "رويترز" في الآونة الأخيرة "على أقل تقدير، هناك ثلاثة أمور بسيطة في استطاعة الجميع فعلها إذا اختاروا ذلك: وضع كمامة، غسل الأيدي، التباعد الاجتماعي. إذا لم تستطع فعل ذلك فأنا لا أكن لك الكثير من الاحترام".

وقارن هانكس، الحائز على أوسكار مرتين عن فيلمي "فيلادلفيا" و"فورست جامب"، هذه الإجراءات بالخطوات التي يتخذها السائقون لقيادة سيارة بأمان وقال "إذا كنت تقود سيارة فعليك استخدام إشارة الانعطاف وعدم القيادة بسرعة شديدة وتفادي المارة".

وأضاف "سواء أعجبنا ذلك أم لا نحن جميعا معا في هذا الأمر".

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وبسبب جائحة كورونا يعرض فيلم هانكس الجديد "جريهاوند" عبر خدمة أبل للبث اعتبارا من يوم الجمعة، بدلا من عرضه في دور السينما. ولا تزال الكثير من دور السينما في أنحاء العالم مغلقة للحد من تفشي العدوى.

يجسد هانكس في الفيلم شخصية القائد إرنست كروس ضابط البحرية الذي ينفذ أولى مهامه أثناء الحرب العالمية الثانية. وكتب هانكس سيناريو الفيلم المقتبس من رواية "ذا جود شيبرد" (الراعي الصالح) التي كتبها سي.إس. فورستر في 1955.