ممرضات يسعين لمنح الحب والأمل للمصابين بكورونا بأسلوبهم الخاص... فيديو

تبتكر الممرضات في تشيلي طرقا لمساعدة مرضى كورونا على تخطي المحنة حتى بعد يوم عمل طويل وشاق.

وتقوم الممرضة داماريس سيلفا مثلا بأخذ آلة الكمان الخاصة بها بعد انتهاء نوبتها في السادسة مساء مرتين أسبوعيا، للعزف في القسم الذي أنهت لتوها العمل به.

وتعزف سيلفا أغاني اللاتينية الشعبية لساعات ما يدخل الراحة على قلوب المرضى، الذين امضوا بعضهم أسابيع في الرعاية المركزة.

Chilean nurse Damaris Silva plays the violin for a patient suffering from the coronavirus at the El Pino de San Bernardo hospital in Santiago. More photos of the day: https://t.co/ZJJ7GAw8LE 📷 Pablo Sanhueza pic.twitter.com/mDXNwZU8sp — Reuters Pictures (@reuterspictures) July 7, 2020

وقالت الممرضة لـ"رويترز": "بمجرد أن أدخل إلى المرضى تُشرق وجوههم، يبدون أكثر سعادة.. يبتسمون ويصفقون".

A humanity at its absolute best......❤️



This nurse goes the extra mile for patients, staying longer than her shift to play the violin to COVID-19 patients in the intensive care unit at her hospital in Santiago, Chile.



pic.twitter.com/fIYqisPsV5 — FierceWarriorNStilettos (@InactionNever) July 6, 2020

وأضافت الموسيقية أن ما تريده هو "منح القليل من (مشاعر) الحب والإيمان والأمل بينما أعزف على الكمان. وفي كل مرة، أفعل ذلك من كل قلبي".

ومبادرتها واحدة من مبادرات عدة برفع الروح المعنوية في أقسام الرعاية المركزة في تشيلي، والتي هي في الوقت الحاضر قريبة من أن تمتلئ عن آخرها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وهناك مبادرات أخرى تقوم بها الممرضات والممرضون مثل كتابة رسائل للمرضى والغناء احتفالا بعيد ميلاد أحد المرضى والتصفيق للذين يخرجون من المستشفى منتصرين على كوفيد-19.

ووصلت إصابات تشيلي إلى 300 ألف إصابة بفيروس كورونا وسجلت ما يزيد على 6 آلاف وفاة بكوفيد-19 الناجم عنه.

وأعلن وزير الصحة التشيلي إنريكي باريس، يوم أمس الاثنين، إن هناك "مؤشرات إيجابية" بسبب الانخفاض المستمر في الإصابات بفيروس كورونا في سانتياغو وبعض المراكز السكانية الكبيرة الأخرى.

لكن الوزير أصر على أن الحجر الصحي الصارم سيظل قيد التطبيق في جزء كبير من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.