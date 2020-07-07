أهداف مباراة يوفنتوس وميلان (2-4) في الدوري الإيطالي... فيديو

فاز نادي ميلان الإيطالي على نظيره يوفنتوس (4-2)، في المباراة التي أقيمت، اليوم الثلاثاء، بملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة 31 من الكالتشيو.

استطاع ميلان بقيادة إبراهيموفيتش أن يقلبوا الطاولة على رفاق كريستيانو رونالدو، حيث حول الروسونيري تأخره بهدفين لفوز بأربعة أهداف.



أحرز أهداف المباراة ليوفنتوس، أدريان رابيو وكريستيانو رونالدو في الدقائق (47 و53)، فيما رباعية ميلان، زلاتان إبراهيموفيتش، فرانك كيسي، رفائيل لياو وأنتي ريبيتش في الدقائق (62، 66، 67 و80).



بهذا الفوز رفع ميلان رصيده إلى 49 نقطة، ليتقدم للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند 75 نقطة بالمركز الأول.