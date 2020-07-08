تامر حسني يكشف حقيقة إصابته بكورونا

وقال تامر حسني في خاصية "ستوري" الخاصة بموقع الصور "إنستغرام"، "أنا بخير يا جماعة الحمد لله، بس في مواقع مزيفة فاضية شوية للإشاعات، فكل يوم يستلموا حد شوية، حتى بيزيفوا أخبار على لسان مواقع كبيرة".

وأضاف المطرب المصري، "على فكرة مش عيب لو تعبت أو أي حد تعب، واللي يتعب لازم يقول إنه تعبان لحماية الآخرين، دي أمانة قدام ربنا حتى لو مش حاسس بأي أعراض وربنا يشفي الجميع ويصلح حالنا، اللهم أمين".

الأسطورة والعالمي وملك الجيل #تامر_حسني ينفي أصابته بفيروس كورونا على الأستوري بحسابه الرسمي بالأنستقرام.... pic.twitter.com/ta1AbGSBML — tamerloversony3 (@tamerloversony3) July 7, 2020

وكانت بعص الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد نشرت صورة للنجم تامر حسني، عليه لوغو موقع "اليوم السابع" تفيد إصابته بفيروس كورونا.



ونشر موقع "اليوم السابع" توضيحا، أشار فيه إلى أن هذه الصورة مفبركة وعارية تماما من الصحة.

من ناحية أخرى، ينشر تامر حسني نصائح لجمهوره عبر حساباته على المواقع التواصل الاجتماعي، بعض النصائح من أجل الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، ومنها شرب الماء باستمرار، والتوعية بأهمية ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل وعدم الاستهتار بها.

وكانت آخر أعمال تامر حسني الفنية فيلم "الفلوس"، الذي طرح في ديسمبر/ كانون الأول، ويشاركه بطولته خالد الصاوي وزينة، وهو قصة تامر حسني، وتأليف محمد عبد المعطي ومن إخراج سعيد الماروق.