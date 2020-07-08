رونالدو يصل إلى الإنجاز الأسطوري لميسي

لا يتوقف الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، عن تحطيم الأرقام القياسية كل مباراة منذ بزغ نجمه في عالم الساحرة المستديرة.

رونالدو الذي انتقل إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد في صفقة غيرت وجه كرة القدم الإسبانية، لم يتوقف عن التسجيل منذ انتقاله لنادي السيدة العجوز.

رغم خسارة يوفنتوس أمام ميلان الذي قلب الطاولة على رفاق رونالدو برباعية مقابل هدفين إلا أن الدون كان له هدف رائع خلال اللقاء.

واستطاع رونالدو أن يسجل أكثر من 25 هدفا في موسم واحد، على مدار 10 مواسم، بدءا من موسم 2007/2008، ليعادل بذلك رقم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لينفردا معا فقط بهذا الإنجاز في الدوريات الخمسة الكبرى، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

25+ - Cristiano #Ronaldo has scored more than 25 goals in a single season 10 times since 2007-08 – no player has done better in the top-5 in this period (level with Lionel #Messi). Stainless. #MilanJuve pic.twitter.com/opDFhwQj99 — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 7, 2020

كما استطاع رونالدو خلال الموسم الحالي أن يساهم بأهداف خلال آخر 17 مباراة في الكالتشيو، سواء بالتسجيل أو بالصناعة، حيث سجل خلال تلك المباريات، 21 هدفا وصنع 4 آخرين.

Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games:



⚽️ Sassuolo

⚽️ Lazio

⚽️⚽️ Udinese

⚽️ Sampdoria

⚽️⚽️⚽️🅰️ Cagliari

⚽️ Roma

⚽️⚽️ Parma

⚽️ Napoli

⚽️⚽️ Fiorentina

⚽️ Verona

⚽️ SPAL

🅰️ Inter

⚽️ Bologna

⚽️🅰️ Lecce

⚽️ Genoa

⚽️🅰️ Torino

⚽️ Milan



🤯 pic.twitter.com/2zeFP9e50V — Squawka Football (@Squawka) July 7, 2020

سجل رونالدو حتى الآن 30 هدفا مع يوفنتوس خلال الموسم الحالي كما صنع 7 آخرين. ومنذ انتقال الدون إلى السيدة العجوز سجل 58 هدفا وصنع 17 آخرين.