مرشح الرئاسة الأمريكية كاني ويست يتحدث عن إصابته بفيروس كورونا

أعلن مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، أنه كان مريضا بفيروس كورونا، وعانى من بعض أعراضه.

تحدث المغني الأمريكي عن إصابته بالفيروس وما عاناه، خلال مقابلة صحفية مع موقع "فوربس".

وقال ويست "شعرت بالقشعريرة، والارتجاف خلال استلقائي في السرير، وواظبت على الحمام الساخن، وشاهدت العديد من المقاطع المصورة التي تساعد على الخروج من هذه الحالة".

مضيفا "أتذكر أن أحدهم أخبرني أن (مغني الراب) دريك كان مصابا بفيروس كورونا لقد أجبت بأن دريك لا يمكن أن يمرض أكثر مني".

يذكر بأن ويست أعلن مؤخرا ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وكتب ويست في صفحته على "تويتر": "علينا الآن تنفيذ وعد أمريكا بوضع ثقتنا في الله وتوحيد رؤآنا وبناء مستقبلنا. أنا مرشّح لرئاسة الولايات المتحدة".