الكشف عن سبب رفض أحمد فتحي الاستمرار مع الأهلي المصري

قال الإعلامي إسلام صادق، أن أحمد فتحي يرفض الاستمرار مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعدما تدخل وسطاء من أجل إقناعه بالبقاء داخل جدران القلعة الحمراء، حسبما نقلت بوابة "أخبار اليوم".

وقال صادق لقناة "Ten" إن أحمد فتحي يرفض الجلوس احتياطيا مع النادي الأهلي ويرغب في المشاركة أساسيا وهذا ما تم وعده من جانب بيراميدز، بالإضافة أنه مقتنع بأن فايلر لا يرغب في تواجده.

وأضاف: "أحمد فتحي يرفض الاستمرار ايضا مع الأهلي بسبب حصوله على مقدم عقد من بيراميدز وتوقيعه على العقد".

يشار إلى أن الأهلي المصري أعلن، الثلاثاء الماضي، نجاحه في تمديد عقد اثنين من أهم لاعبيه في الفريق الأول لكرة القدم.

ووفقا لبيان النادي الأهلي، تم تمديد عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق لمدة 5 سنوات، وسعد سمير مدافع الفريق لمدة 3 مواسم.

وقال البيان إنه "تمديد عقد الثنائي جاء ضمن الخطة المتكاملة التي تعتمدها إدارة النادي للحفاظ على قوام الفريق".

وأوضح أن "التفاوض مع الشناوي وسمير لم يستغرق وقتًا طويلًا للتوصل إلى اتفاق، لافتًا إلى وجود استجابة سريعة من جانبهما".

وأكد أن "الشناوي وسمير لم يكن لهما أي شروط للموافقة على التمديد، وهو ما أدى إلى انتهاء كافة الأمور في أقل وقت ممكن".