"تمنت أن تكون مثل هيفاء وهبي"... هند القحطاني: أنا "نمبر وان"... فيديو

قالت الناشطة السعودية هند القحطاني، إنها تتمنى لو دخلت مجال الغناء حتى لو كانت "مؤدية".

ونشرت القحطاني مقطع فيديو بثته عبر حسابها الخاص على "سناب شات"، أمس الأربعاء، للرد على من يطالبها بالغناء، حيث ترى نفسها "هيفاء وهبي" السعودية.

ودعت الناشطة السعودية المثيرة للجدل الشعراء والمنتجين إلى التعاون معها، كي تُزهر موهبتها الغنائية، مشبهة بداياتها في عالم الشهرة ببدايات الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في عالم الغناء، وأنه لا مانع من أن تأتي النهاية بأن تصبح مثلها وتغني.

وأوضحت القحطاني أنها من مشاهير الصف الأول، أعلى القائمة، أو "نمبر وان".

وأثارت هند القحطاني ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في عدة مقاطع مصورة، وهي ترقص مرتدية شورتا قصيرا، كما أنها ظهرت في مقطع آخر وهي تدعو السعوديين للتخلي عن نظرتهم للمرأة التي ترتدي ملابس مكشوفة أو تظهر بعض الأجزاء من جسدها.

وظهرت الناشطة السعودية في مقطع مصور آخر، وهي تتحدث عن جمالها، وتقارن بينها وبين المعلمات السعوديات اللواتي ما زلن يلتزمن بالحجاب.