فاكهة صيفية تخلصك من الصداع المزمن

وقال موقع "صدى البلد" إن البطيخ أحد أبرز الأطعمة التي تساعد على التخلص من مشكلة الصداع المزمن، إذ قد يكون سبب الشعور بالصداع هو الجفاف.

وأوضح الموقع أن حل هذه المشكلة يكمن في تناول كمية كافية من الماء وتناول البطيخ كونه فاكهة صيفية خفيفة ومرطبة وتحتوي على 92% من الماء، فضلا عن أن المذاق الحلو للبطيخ يزيد من الطاقة ويقلل من الشعور بالتعب والإرهاق.

من ناحية أخرى، يحذر الخبراء من شراء البطيخ المقطوع لأسباب تتعلق بالنظافة فهناك خطر تكاثر الكائنات الحية الدقيقة، بحسب ما نقلته صحيفة "هافينغتون بوست".

قالت أخصائية التغذية بياتريز روبلز: "بقطع الفاكهة، فإننا نكسر الحماية الطبيعية التي تعزل الجزء الصالح للأكل عن البيئة الخارجية. كما ستتكاثر الكائنات الحية الدقيقة بشكل أسرع إذا لم يتم حفظه في الثلاجة".

ولا توصي الأخصائية بشراء منتجات تم قطعها حتى لو كانت في الثلاجة، قائلة: "لأننا لا نعرف متى تم قطعها".

وبعد شراء البطيخ علينا أن نعلم كيف نتعامل معه، والخطوة الأولى هي غسله تحت الماء باستخدام فرشاة.

ونبهت روبلز من أن "هناك كائنات مجهرية على سطح الفاكهة والخضروات يمكن أن تكون مسببة للأمراض مثل السالمونيلا أو الليستريا أو إيشيريشيا كولي". وأضافت، إذا لم يتم غسلها جيدًا قبل القطع، يمكن أن تدخل هذه الكائنات الدقيقة إلى الداخل.