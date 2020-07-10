بعد استفحال الظاهرة… آسر ياسين يناشد زملاءه وقف مشاهد "التحرش"

قال الفنان المصري آسر ياسين، حول ظاهرة "التحرش الجنسي"، التي تشغل الشارع المصري حاليا، إنه يجب مراعاة هذه الأزمة، كوننا وجهة للشباب.

ونشر ياسين لقطات فيديو على حسابه الرسمي على "إنستغرام" وجّه فيها رسالة للجميع ولزملائه في الوسط الفني، على وجه الخصوص.

وأكد الفنان المصري أنه لن يتحدث عن ظاهرة التحرش من منطلق أن يهتم الأهالي بأبنائهم وتربيتهم، بدعوى أن هذا الأمر منطقي وبديهي، ولكنه يتحدث من جانب آخر يتعلق بالمسؤولية الفنية للكُتاب والمخرجين والممثلين.

View this post on Instagram #لا_للتحرش #nomeansno #asseryassin #آسر_ياسين A post shared by Asser Yassin ♣️ (@asser_yassin) on Jul 8, 2020 at 4:57am PDT

وأشار ياسين إلى أنه منذ فترة كان هناك أفلام تتعامل مع التحرش الجنسي على أنه شيء طبيعي، ويظهر فيها البطل بمظهر المنتصر، دائما.

وناشد آسر ياسين زملاء الوسط الفني عدم الانجرار وراء هذا "البطل" الذي يظهر في أفلام التحرش وكأنه أمر عادي، حتى لا يكون مثالا للشباب يسعون لتقليده، مع مراعاة هذه الأزمة، وبشدة، كون الفنان وجهة للشباب ومثال يحتذى به.