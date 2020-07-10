مصر.. الحكومة تحسم الجدل بشأن استيراد أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري على حسابه الرسمي على "الفيسبوك"، صباح اليوم الجمعة، بيانا أوضح من خلاله أنه ما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي من استيراد أسماك غير صالحة للاستهلاك وطرحها في الأسواق، لا أساس له من الصحة.

وأكد مجلس الوزراء أن الأسماك المتداولة في الأسواق كافة سليمة وآمنة تماما، وصالحة للاستهلاك الآدمي، وتخضع للفحص والرقابة من قبل وزارتي الزراعة والصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إضافة إلى هيئة سلامة الغذاء.

ونوه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري إلى أن ذلك كله يأتي في إطار الحفاظ على صحة المواطنين.

وشدد المجلس المصري على ضرورة تقصي المعلومات من المصادر الحكومية الرسمية، وليس من مواقع التواصل الاجتماعي.