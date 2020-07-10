عجوز إيراني بعمر 109 سنوات يهزم كورونا خلال أسبوع

تماثل عجوز إيراني يبلغ من العمر 109 أعوام إلى الشفاء من مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا.

وبحسب وكالة "فارس" للأنباء، يعيش العجوز في مدينة كرمانشاه غربي البلاد، وتعافى بعد أسبوع واحد من إصابته بالمرض.

ونقلت الوكالة عن الطبيب المختص في الأمراض الجرثومية في جامعة العلوم الطبية في مدينة كرمانشاه الدكتور زمانيان، قوله إن هذا المريض البالغ من العمر 109 أعوام قد رقد قبل أسبوع في قسم كورونا في مستشفى كلستان، حيث كان اختبار PCR الذي أجري له إيجابيا فضلا عن وجود أعراض الحمى والسعال وضیق التنفس وتشبع الهيموغلوبين بالأوكسجين (Saturation) لديه.

وأضاف الطبيب أن التصوير الإشعاعي "سي تي سكن" لرئة هذا المريض قد أثبت إصابته بفيروس "كوفيد -19" أيضا، ولكن بفضل جهود الكادر الطبي فقد تحسنت حالته وغادر المستشفى بوضع صحي جيد.