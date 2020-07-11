أم "مستهترة" تترك طفلتها تموت جوعا للقاء حبيبها

ألقت الشرطة اليابانية القبض على أم في العشرينيات من عمرها تركت طفلتها تموت جوعاً في شقة لأيام، بينما ذهبت لتلاقي حبيبها.

وتركت ساكي كاكيهاشي البالغة 24 عاما طفلتها ذات الـ "3 أعوام" وحيدة في المنزل بطوكيو، لتسافر إلى حبيبها الذي يعيش في محافظة كاغوشيما البعيدة وتقضي معه 8 أيام، بحسب ما نقلته "جابانيز تايمز".

وأظهرت نتائج تشريح الجثة أن الطفلة نوا ماتت بسبب الجفاف الشديد والجوع، وكانت مصابة بضمور الغدة الصعترية، ومعدتها فارغة تقريباً. وعانت من طفح جلدي حيث إن حفاضتها لم تتغير لفترة طويلة.

ووفقا للشرطة كانت الشقة مليئة بكميات كبيرة من القمامة المتناثرة فيها، وقالت الأم للشرطة إنها لم تتوقع أن تموت نوا فقد اعتقدت أن كل شيء سيكون على ما يرام.

كما ذكرت أنها أجرت مكالمة طارئة عند عودتها في 13 يونيو/حزيران، مدعية أن نوا لم تكن تتنفس، وأعلن عن وفاتها في وقت لاحق بالمستشفى.