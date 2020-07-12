استطلاع: الأمريكيون غير مرحب بهم في إيطاليا هذا الصيف

رفض ثلثا السكان الإيطاليين استقبال بلادهم لسياح من الولايات المتحدة الأمريكية هذا الصيف، في استطلاع أجرته إحدى شركات الأبحاث.

ففي استطلاع أجرته شركة الأبحاث YouGov، ونشره موقع YouGov، فإن 61 في المئة مما شملهم الإستطلاع يرفضون استقبال بلادهم لسياح من الولايات المتحدة الأمريكية.

ورفض 57 في المئة من المشاركين قدوم سياح من الصين، فيما رفض 44 في المئة من السكان قدوم سياح من بريطانيا.

وبحسب الموقع فإن عددا من البلدان الأوروبية الأخرى التي أجري فيها الاستطلاع، كألمانيا، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، الدنمارك، النرويج وفنلندا، جائت نتائجها مشابهة لما صوت عليه الإيطاليون.

في الوقت نفسه أعلن 17 في المئة من السياح الأمريكيون بأنهم مستعدون للنظر في إمكانية قضاء عطلتهم في إيطاليا، وإمكانية تغير وجهتهم بنفس السعر إلى فرنسا أو إسبانيا أو ألمانيا.

وبالنسبة للإيطاليين فإن إسبانيا تعد الأكثر جذبا لهم بنسبة بلغت 23 في المئة، وبعدها جائت فنلندا بنسبة 22 في المئة.

فيما أظهر الاستطلاع أن 90 في المئة من السكان لن يذهبوا خارج بلدهم هذا الصيف.