بعد اعتلائه عرش هدافي الدوري الإنجليزي.. فاردي "العجوز" يحلم بدخول التاريخ

نجح جيمي فاردي، مهاجم فريق ليستر سيتي الإنجليزي، في اعتلاء عرش هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، لهذا الموسم، حتى الآن.

وذكرت شبكة "العين" الإخبارية، مساء اليوم الأحد، أن فاردي بالفعل يعتلي صدارة هدافي البريمييرليج ، مع تبقي 4 مباريات لفريقه هذا الموسم، برصيد 22 هدفا وبفارق هدفين فقط، عن الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم أرسنال.

ويحل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، ثالثا في القائمة، بالتساوي مع داني إنجز، لاعب ساوثهامبتون، ولكل منهما 19 هدفا.

ويأمل جيمي فاردي، الذي يمتلك 102 هدفا في إجمالي مشاركاته بالدوري الإنجليزي، حتى الآن، في قنص اللقب للمرة الأولى في مسيرته الكروية، خاصة وأنه يبلغ من العمر 33 عاما، حيث سيكون أكبر لاعب في التاريخ يحصد جائزة هداف البريمييرليج، إذا ما نجح في ذلك بنهاية الموسم الحالي.

ويشار إلى أن الرقم الحالي مسجل باسم النجم الإيفواري، ديديه دروجبا، لاعب تشيلسي الأسبق، الذي توَّج بالحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي، موسم 2009-2010، حينما كان في الـ 32 من عمره، وذلك برصيد 29 هدفا.