مصطفى الآغا يجري عملية "لإزالة الضغط من الدماغ"... فيديو

كشف الإعلامي السوري، مصطفى الآغا، عن إجراء عملية لإزالة الضغط من الدماغ.

وظهر الأغا، في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه بموقع "انستغرام"، في أثناء تجهيزه للعملية وسحب العينة من الفقرات القطنية.

وقال الأغا، وهو مدير البرامج الرياضية في مجموعة ‎ MBCالسعودية، ومقدم برنامج "صدى ‏الملاعب" على قناة ‎MBC 1، إنه خضع لهذه العملية في دبي، وحرص على تقديم الشكر للمستشفى والطاقم الطبي وأصدقائه المرافقين.

يشار إلى أن عملية البزل القطني، والمعروفة أيضا باسم "البزل الشوكي" تجرى في أسفل الظهر، في منطقة البزل، حيث يتم إدخال إبرة بين فقرتين قطنيتين لأخذ عينة من السائل الدماغي النخاعي.

وقد يساعد البزل القطني في تشخيص الالتهابات الخطيرة، مثل التهاب السحايا، أو الاضطرابات الأخرى للجهاز العصبي المركزي.