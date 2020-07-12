مصطفى الآغا يجري عملية "لإزالة الضغط من الدماغ"... فيديو

وظهر الأغا، في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه بموقع "انستغرام"، في أثناء تجهيزه للعملية وسحب العينة من الفقرات القطنية.
وقال الأغا، وهو مدير البرامج الرياضية في مجموعة MBCالسعودية، ومقدم برنامج "صدى الملاعب" على قناة MBC 1، إنه خضع لهذه العملية في دبي، وحرص على تقديم الشكر للمستشفى والطاقم الطبي وأصدقائه المرافقين.
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بحمد الله اجريت اليوم في المشفى #السعودي_الالماني #دبي عملية بذل قطني بسيطةلازالة الضغط من الدماغ فكل الشكر للمديرة العامة الدكتورة ريم عثمان المتابعة والمهتمة وللدكتور محمد فؤاد ولصديق العمر ادم العماري وغالية وغزل مارديني على الاهتمام الكبير الغير مستغرب من المجموعة sgh.group @sghuae
يشار إلى أن عملية البزل القطني، والمعروفة أيضا باسم "البزل الشوكي" تجرى في أسفل الظهر، في منطقة البزل، حيث يتم إدخال إبرة بين فقرتين قطنيتين لأخذ عينة من السائل الدماغي النخاعي.
وقد يساعد البزل القطني في تشخيص الالتهابات الخطيرة، مثل التهاب السحايا، أو الاضطرابات الأخرى للجهاز العصبي المركزي.
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