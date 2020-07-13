مصر... كشف موعد انكسار الموجة الحارة

كشف محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن موعد انكسار الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد.

ونقل موقع "مصراوي" عن شاهين: "مع نهاية الأسبوع الجاري سيكون هناك انكسار في ارتفاع درجات الحرارة"، لافتًا إلى أن الأجواء الحالية طبيعية حيث يعتبر شهر يوليو/تموز وأغسطس/آب أكثر شهرين ترتفع فيهما نسب الرطوبة ودرجات الحرارة.

وأوضح شاهين أن الطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لافتًا إلى أن درجات الحرارة بين 35 و36 على القاهرة، وتستمر على هذا المعدل حتى نهاية الأسبوع، وتصل لـ30 درجة على السواحل الشمالية، و37 وحتى 41 درجة.

وأشار إلى أن انخفاض درجات الحرارة على السواحل الشمالية لـ30 درجة، جعل المدن الأكثر اعتدالًا على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن نسبة الرطوبة الأكثر تأثيرًا خلال الفترة الحالية، حيث تصل لـ90% على السواحل الشمالية و85% على القاهرة، ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة.

وأوضح شاهين: "نشهد رياحا معتدلة على أغلب المناطق، ولكنها تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق المتفرقة".