القصة الكاملة لاحتجاز طفلين داخل سيارة في السعودية... فيديو وصور

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو وصورا، لإنقاذ طفلين كانا عالقين داخل سيارة معطلة في السعودية.

قال حامد ذياب، خال الأطفال، لصحيفة "الرياض"، إن الطفلين يعيشان مع والدتهما المنفصلة عن زوجها. وأضاف في حيثيات المقطع، أن الأطفال خرجوا من المنزل بعد انشغال والدتهم عنهم مع أخيهم الصغير، وذهبوا للعب داخل مركبة خردة قريبة من منزلهم.

وأضاف ذياب "وبعد وقت قليل قامت الأسرة بالبحث عنهم حتى تم العثور عليهم بصحة مستقرة، ولكن تفاجأنا بسرعة تداول المقطع المصور في وسائل التواصل الاجتماعي دون علمنا، مطالباً الجميع بمثل هذه الحالات إنقاذ الأطفال بالاتصال على الهلال الأحمر والجهات المختصة، وليس التصوير والنشر".

فيه ناس بالتاق حاطين اللوم على المصور لييييهه .!!!!؟؟



مستوعبين ان هالشخص انقذ حياتهم وفتح لهم الباب وانقذهم من الاختناق ، لو ماجا هالشخص احتمال نسمع خبر وفاتهم..



عشانه صور قلبتو عليه ، طيب طبيعي عشان لو صار لهم شي مايقولون خطفهم وسوى لهم شي..



#المفقودين_جواهر_ووايل pic.twitter.com/UCkbuo1rcN — محمد الدوكه (@GGXQ7) July 11, 2020

وشكر خال الطفلين "الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على الاهتمام والمتابعة، والشكر موصول لكافة الجهات الحكومية وهيئة حقوق الإنسان على تعاونها مع المشكلة فور وقوعها".

#المفقودين_جواهر_ووايل

مقطع مؤلم جدآ ويعور القلب والله وهو يعطيني تنبيهات وتحذيرات يامعشر الازواج اذا انتم مو كفو تربية ورعاية واهتمام فلا تنجبون اطفال وتخلونهم يتعذبون في هذي الدنيا !! pic.twitter.com/npMLDsq9Hf — عبدالله القحطاني 🇸🇦 MBS (@abdullah2030MBS) July 11, 2020

من جانبه وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية، فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدراسة حالة الطفلين، جواهر ووائل، وإعداد تقرير عاجل عن الواقعة.

واطمأن سمو أمير منطقة #الحدود_الشمالية على صحة الطفلين بعد تلقيهم العناية الطبية اللازمة في مستشفى الأطفال بمدينة #عرعر . — إمارة منطقة الحدود الشمالية (@NorthborderSA) July 12, 2020

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حينها، إن المختصين في وحدة الحماية الأسرية التابعة للوزارة، فتحوا تحقيقًا في الحادثة، بعدما تلقى مركز بلاغات العنف الأسري بضع شكاوى حول الفيديو.