أول تلعيق من هنا الزاهد بعد القبض على المتهمين بالتحرش بها

علقت الفنانة المصرية هنا الزاهد، اليوم الاثنين، على أنباء القبض على أشخاص قالت إنهم "تحرشوا بها في الشارع".

ونشرت الزاهد صورة عبر حسابها بموقع الصور الشهير "إنستغرام" مكتوب عليها، "استجابة سريعة من وزارة الداخلية، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها ومستقليها صحبة قائدها وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وعلقت هنا على المنشور قائلة: "الحمد لله رب العلمين، شكرا وزارة الداخلية، شكرا الشرطة المصرية".

وكانت هنا الزاهد سجلت لحظة تعرضها للتحرش اللفظي ومطاردة مجموعة من الأشخاص لسيارتها، كما نشرت مقاطع الفيديو عبر حسابها على "إنستغرام".

وبحسب رواية الفنانة المصرية، يظهر في الفيديو مجموعة من الأشخاص مستقلين سيارة نصف نقل يطاردون سيارتها ويتحرشون بها لفظيا.

وكاد المتحرشون أن يتسببوا في تعرضها لحادث سير، لكنهم هربوا بمجرد إظهارها للهاتف لتصويرهم، وفقا لرواية هنا الزاهد.

وقالت هنا إنه على كل فتاة تعرضت للتحرش أن تصر على أخذ حقها وتصوير من يتحرشون بها كي يهربوا بعيدا عنها خوفا من الفضيحة.

يشار إلى أن عدد من الفنانات كشفن عن تعرضهن للتحرش، هن رانيا يوسف وسلمى أبو ضيف وسارة عبد الرحمن.