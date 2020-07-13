أهداف مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون (2-2) في الدوري الإنجليزي... فيديو

تعرضت آمال مانشستر يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لضربة عقب تسجيل ضيفه ساوثامبتون هدف التعادل 2-2 في الوقت المحتسب بدل الضائع، عبر مايكل أوبافيمي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في أولد ترافورد اليوم الاثنين.

وكان يونايتد قريبا من التقدم للمركز الثالث بعد هدف أنطوني مارسيال في الدقيقة 23 الذي جعل النتيجة 2-1 لأصحاب الأرض.

وفي اليوم الذي قبلت فيه محكمة التحكيم الرياضية طعن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني على إيقافه الأوروبي، ما يعني أن أضلاع المربع الذهبي ستتأهل مباشرة إلى دوري الأبطال كالعادة، ظل يونايتد في المركز الخامس برصيد 59 نقطة.

ويحتل ليستر سيتي المركز الرابع متقدما بفارق الأهداف عن يونايتد فيما يتقدم تشيلسي عنهما بفارق نقطة واحدة في المركز الثالث.

وفي المقابل تأهل سيتي والبطل ليفربول بالفعل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وتقدم ساوثهامبتون بشكل مفاجئ بعد 12 دقيقة من البداية، عندما خطف المهاجم داني إينجس الكرة من بول بوغبا عند حدود منطقة الجزاء ليمرر إلى زميله نيثن ريدموند الذي أرسل تمريرة عرضية على قدم ستيوارت أرمسترونج عند القائم البعيد، ليضعها لاعب الوسط الأسكتلندي في الشباك.

وبعدها وضع ماركوس راشفورد الكرة في الشباك بعد تمريرة منخفضة من لوك شو، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل لكن مهاجم يونايتد لم ينتظر طويلا لإدراك التعادل.

وأرسل بوجبا تمريرة داخل منطقة الجزاء إلى مارسيال وسط اثنين من مدافعي الضيوف، قبل أن يمررها إلى راشفورد ليضعها في الشباك بقدمه اليسرى في الدقيقة 20.

وبعدها بثلاث دقائق تقدم يونايتد إثر تمريرة من برونو فرنانديز إلى مارسيال في الناحية اليسرى، ليتوغل الدولي الفرنسي للداخل ويسدد بقوة في الشباك.

وأنهى يونايتد المباراة بعشرة لاعبين عقب خروج براندون وليامز للإصابة بعد نفاد تبديلات المدرب أولي جونار سولشاير، ليفشل الفريق في الحفاظ على تقدمه والنقاط الثلاث عندما حول أوبافيمي ركلة ركنية للشباك.