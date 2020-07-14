دراسة: "الصوب البلاستيكية" تزيد غلة المحاصيل بمعدل 45.5 بالمائة

كشفت دراسة أجريت مؤخرا في الصين، أن استخدام أغشية بلاستيكية (الصوب البلاستيكية) لتغطية التربة الزراعية في العقود الماضية، أدى إلى زيادة إنتاج المحاصيل وكفاءة استخدام المياه في الصين.

وأجرى باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية والجامعة الزراعية الصينية تحليلا كليا لـ3570 مجموعة من البيانات الميدانية التي تم جمعها من 788 موقعا، في الـ36 عامًا الماضية لتقييم دور تغطية التربية بأغشية بلاستيكية في إنتاج المحاصيل.

وأظهرت النتائج أن استخدام التغطية بأغشية بلاستيكية يزيد من غلة المحاصيل بمعدل 45.5 في المائة، ويحسن كفاءة استخدام المياه بنسبة 58 في المائة في الصين. وكان لاستخدام أغطية بلاستيكية تأثير كبير على المناطق التي يقل فيها هطول الأمطار عن 400 ملم سنويا، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

ويمكن أن تكون الدراسة بمثابة مثال للعالم حول كيفية زيادة الغلة باستخدام التغطية بأغشية بلاستيكية، وهي تقنية بسيطة وفعالة من حيث التكلفة.

كما أشارت الدراسة إلى أن الطريقة المذكورة قد تؤدي إلى تراكم بقايا الأغشية البلاستيكية في التربة، الأمر الذي يمكن أن يقلل خصوبة التربة في بعض الحالات.

ويمكن أن تكون الأغشية القابلة لإعادة التدوير أو القابلة للتحلل خيارات في المستقبل.