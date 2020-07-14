ابنة بيسكوف تكشف سبب زيادة وزنها في رمضان ونقصانه في الحجر الصحي

كشفت إليزابيث، ابنة المتحدث الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن وزنها زاد بعد صيام رمضان ونقص في الحجر الصحي.

وكانت إليزابيث تحدثت، في مقابلة مع "غازيتا"، عن كيفية تعافيها خلال صيامها في رمضان وفقدانها الوزن بسبب نظام العزل الذاتي.

وبحسب الفتاة، فقد قررت أن تصوم من أجل إنقاص وزنها. وطوال شهر كامل امتنعت إليزابيث عن الأكل والشرب من الفجر حتى الغسق، لكنها لم تستطع تحقيق النتيجة المرجوة. وقالت:

"قضيت شهر رمضان، وزاد وزني كثيراً أثناء الصيام. اعتقدت أنني سأفقد الوزن، لكن أبي حذرني من أنه سيزداد وزني، على ما يبدو إنه يعرفني جيدًا. كل ما في الأمر أنك لا تأكل طوال اليوم ولا تشرب، ثم تأكل مساء الكثير من الحلويات. لذلك، كان على الجزء الثاني من الحجر الصحي أن يفقدني الوزن بشكل واضح، تبين أنني شخص منتج في وضع العزلة الذاتية".