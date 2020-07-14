صبي يفتتح مصنعا ويكسب مالا أكثر من والدته... صور

بدأ المراهق، البالغ من العمر 14 سنة، دانيار غوماروف، بإنتاج الجبن الخاص به في تتارستان حتى أصبح يكسب مالا أكثر من أمه.

وساعدت أم غوماروف ابنها في عمله، حيث كانوا يصنعون الجبن حسب وصفات أجدادهم، بحسب ما قاله في مقابلة خاصة مع "سبوتنيك".

ثم شارك غوماروف في ورشة لرجال الأعمال وقدم مشروعه الذي كان من أفضل مشاريع الأعمال لعام 2018، وتلقى المراهق مساعدة المستثمرين والمعدات اللازمة بفضل دعم من رئيس الجمهورية، رستم مينيكانوف.

وافتتح غوماروف مصنع الجبن في نهاية العام الماضي، والآن ينتج المصنع 30 كغ من الجبن شهريا، بينها الجبن الطري ونصف الصلب والمتعفن، تشمل 15 نوعا.

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وتوقف المصنع عن العمل في مارس/آذار، إثر انتشار جائحة فيروس كورونا، لكن ذلك لم يزعج غوماروف كثيرا، فهو طالب في المدرسة ويحتاج إلى وقت أكثر لإنهاء وظائفه.

وقال غوماروف: "حقق الجبن ربحًا جيدًا، أكثر من راتب والدتي (التي تعمل في المحاسبة)... بالطبع، خلال فترة الحجر الصحي، فقدنا جزءًا من الدخل، لكن ذلك لم يؤثر عليّ كثيرا. فلدي مدخرات، وأنا أعمل في الاستثمار أيضًا".

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ويخطط الصبي بإنتاج أكبر للأجبان الصلبة وهذا يحتاج إلى بناء مصنع إضافي، كما أضاف أنهم سيحتاجون إلى توظيف عاملين في المستقبل فأربعة أشخاص (أم غوماروف وجده وجدته وغوماروف) لن يتمكنوا من أداء جميع المهام لوحدهم.