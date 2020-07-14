انتشار مقطع فيديو من داخل مسجد في قطر يثير ضجة وسط دعوات للقصاص

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أثار استياء الكثيرين، كون تم تصويره داخل مسجد الذخيرة التاريخي في قطر.

وظهرت الموديل، التي تدعى فيوريلا تشرتشيانو، في مقطع الفيديو، وهي ترتدي ثيابا تكشف معظم جسدها، وتتراقص أمام المسجد التاريخي، في حين استهلت المقطع بعبارة إنجليزية تعني "أهلا بكم في الدول العربية".

وانتقد ناشطون ما قامت به السائحة، معتبرين إياه استهزاء بحرمة المعالم الدينية، منتقدين السماح لها بذلك، ومطالبين السلطات بمحاسبتها.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 😅🤪🙈 welcome !! Публикация от Fiorella Chirichigno (@fiochirichigno1) 11 Июл 2020 в 10:11 PDT

ولم يتسن لـ "سبوتنيك" التأكد من صحة هذا المقطع أو زمن ومكان تصويره، حيث لم يصدر عن السلطات القطرية أي رد رسمي بخصوص هذا المقطع سواء بالنفي أو الإثبات.

ويعتبر مسجد الذخيرة واحداً من أقدم المساجد التاريخية في دولة قطر، إذ يرجع تاريخ البناء له إلى عام 1900. ويعد هذا الجامع معلماً تاريخياً من معالم مدينة الخور التي تذخر بالعديد من المرافق والأماكن التاريخية.