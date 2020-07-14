اقترب من التتويج باللقب… زيدان يكشف عن سر صرخته بعد نهاية مواجهة غرناطة

تغلب فريق ريال مدريد الإسباني، بصعوبة، على منافسه غرناطة، 2-1، ليحقق فوزه التاسع على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبفوز النادي الملكي، أمس الاثنين، يقترب أكثر فأكثر من التتويج باللقب، خاصة وأن الفريق الإسباني قد استعاد فارق النقاط الأربع مع برشلونة صاحب المركز الثاني وحامل اللقب.

وذكرت شبكة "مونتي كارلو"، مساء اليوم الثلاثاء، أن ريال مدريد سيضمن التتويج باللقب، لأول مرة، منذ 2017، في حال فوزه على فياريال، يوم الخميس المقبل، أو إذا تفوق على ليجانيس في الجولة الأخيرة.

ونقلت عن سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، قوله "بالفعل نحن اقتربنا خطوة واحدة لكن يجب مواصلة التقدم، ولا يزال يجب حصد المزيد من النقاط وسنحاول الفوز بكل مباراة متبقية، لأن هذا هدفنا باستمرار، وأتمنى حقا أن نحتفل بالفوز بلقب هذا الدوري. نتائجنا تتحدث عن نفسها".

واحتفل المدير الفني للنادي الملكي، زين الدين زيدان، بشكل صاخب، عقب انتهاء المباراة، مشيدا بلاعبيه بسبب طريقة تعاملهم مع انتفاضة غرناطة المتأخرة، قائلا "أطلقت صرخة لأني كنت سعيدا، لأن في كرة القدم على المرء أن يعاني".

وتابع زيدان "لقد أطلقت صرخة عالية، لأن النقاط الثلاث كانت مهمة جدا وكنت أريد أن أقول للاعبين إنهم قدموا مباراة رائعة. حتى تفوز بهذا الدوري يجب أن تعاني قليلا ولقد بذلنا مجهودا كبيرا كفريق. يجب الشعور بالفخر بهذا الفريق".