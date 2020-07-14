رسالة من "الفنان الغامض" إلى البريطانيين بطريقة غريبة في ميترو الأنفاق... فيديو

وجه القنان المجهول الملقب بـ "بانسكي" رسالة إلى ركاب ميترو الأنفاق في بريطانيا عندما دخل إليه ورسم رسومات تعبر عن جرذان وهي تعطس.

ونشر فنان الغرافيتي الغامض مقطع فيديو على حسابه في "إنستغرام" يظهر كيف تمكن من الوصول إلى داخل ميترو الأنفاق وبدأ برسم فئرانه التي تعطس في جميع أنحاء العربات.

يظهر الفنان بشكل بارز في الفيديو نفسه، وهو مرتديًا قناعًا وبدلة معدات الوقاية الشخصية.

وبانكسي فنان غرافيتي مشهور، لكنه لا يعلن هويته الحقيقية ولا يكشف وجهه، ويتغيب عن الاحتفالات التي يدعى لها التي كان آخرها في نوفمبر الماضي في مئوية "وعد بلفور".

وتحظى الرسوم التي يبدعها بانكسي في شوارع العالم باهتمام واسع، لكونها تحمل في طياتها رسائل سياسية واجتماعية في قالب ساخر.