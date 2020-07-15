أول تعليق من وزير التموين المصري على أزمة نادي القرن بين الأهلي والزمالك... فيديو

علق وزير التموين المصري، علي مصيلحي، يوم الثلاثاء، على الأزمة الدائرة بين ناديي الزمالك والأهلي بسبب لقب نادي القرن.

وكانت الفترة الأخيرة الماضية قد شهدت جدلا واسعا بشأن محاولات نادي الزمالك فتح ملف نادي القرن الأفريقي والذي منحه الكاف للنادي الأهلي عام 2001، بطريق النقاط، فيما يرى مسئولو الأبيض أنهم الأحق باللقب قياسا على عدد البطولات القارية والبالغ عددها 9 بطولات للأبيض نظير 7 للأحمر في ذلك الوقت.

وقال مصيلحي عبر برنامج "اللعيب" بفضائية "إم بي سي مصر"، "من حق الجميع التقديم للحصول على علامة تجارية، والقانون الدولي يمنح الجميع فترة 6 أشهر، حيث يتم فحص والتأكد من صحة المستندات لمدة 6 أشهر على الأقل، ثم إصدار القرار".

خاص #اللعيب : أول تصريح من وزارة التموين بشأن قضية نادي القرن#MBCMASR pic.twitter.com/L07rz2K27C — MBC مصر (@mbcmasr) July 14, 2020

وأضاف "الأهلي تقدم بطلب رسمي لتوثيق شعار نادي القرن عام 2007، تم فحص الطلب والتحقق منه ومنح اللقب للأهلي، بناء على المستندات التي قدمها الأحمر".

وأشار إلى أن الزمالك قدم أيضا طلبا لتوثيق شعار نادي القرن الحقيقي، وهو ما سيتم فحصه، موضحا أن تسلم ورقة بتسجيل الطلب، أمر إداري وروتيني من جانب جهاز توثيق العلامات التجارية بجهاز التجارة الداخلية.

كما طالب ناديي الأهلي والزمالك بإخراج وزارة التموين من الأزمة الدائرة لأنها لا تنحاز إلى جانب أحد.

كان مدير المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم سامسون أدامو، قال إن "كاف" أعلن تتويج النادي الأهلي المصري بجائزة "نادي القرن" وهذا الملف أغلق منذ 20 عاما.

وأعلن رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور، تسجيل "الزمالك نادى القرن الحقيقى" كعلامة تجارية خاصة بناديه فى وزارة التموين المصرية.

في وقت سابق، أرسل النادي الأهلي المصري إنذارا على يد محضر إلى رئيس نادي الزمالك ومديره التنفيذي، للتعدي على العلامة التجارية للنادي الأهلي (شعار النادي)، وطالبه بإزالة لافتات نادي القرن التي تخص القلعة الحمراء.