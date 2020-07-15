أداة جديدة من "غوغل" لفك رموز اللغة الهيروغليفية

أطلقت شركة "غوغل"، اليوم الأربعاء، أداة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لفك رموز الهيروغليفية المصرية إلى اللغتين العربية والإنجليزية.

وأعلنت "غوغل" الأداة الجديدة التي تسمى "Fabricius"، ستقوم بتقديم تجربة تفاعلية للأشخاص من جميع أنحاء العالم للتعرف على الكتابة الهيروغليفية، وفقا لموقع "بوابة الأهرام".

كما تقوم الأداة بدعم وتسهيل جهود علماء المصريات ورفع مستوى الوعي حول تاريخ وتراث الحضارة المصرية القديمة.

وأضافت "غوغل" أن أداة "Fabricius" تتوافر على منصة "Google" للفنون والثقافة المجانية، والتي تشجّع بدورها الأفراد في التعرّف على فنون وتراث ومعالم ثقافية تابعة لأكثر من ألفي مؤسسة ثقافية حول العالم، يمكن للجميع التفاعل مع واستكشاف هذه المعالم والكنوز من خلال تقنيات الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز، بالإضافة إلى صور عالية الجودة وغيرها من التجارب التفاعلية.

وتسهل الأداة عملية جمع وفهرسة وفهم رموز اللغة الهيروغليفية عبر استخدام التعلم الآلي، وتساعد علماء المصريات في ترجمة الهيروغليفية إلى اللغة الإنجليزية في الوقت الحالي وسوف تتوفر إمكانية الترجمة إلى اللغة العربية قريبًا.

وتوفر الأداة الجديدة فرصة للأشخاص حول العالم من كتابة ومشاركة رسائل خاصة مكتوبة باللغة الهيروغليفية وتعلم المزيد عنها، ويمكن لجميع محبي الثقافة الاطلاع على صفحة مخصصة للحضارة الفرعونية على منصة Google للفنون والثقافة، تتضمن عرض الملك توت عنخ آمون وأهرامات الجيزة وكتاب الموتى وغيرها.