"للمرة 29 في تاريخه"... بورتو يحرز لقب الدوري البرتغالي بعد فوزه على سبورتنغ

أحرز بورتو لقب الدوري البرتغالي لكرة القدم للمرة 29 في تاريخه قبل جولتين من النهاية عندما انتصر 2-صفر على ضيفه سبورتنغ، بفضل هدفي القائد دانيلو بيريرا والمهاجم موسى ماريجا اليوم الأربعاء.

ويتصدر بورتو البطولة برصيد 79 نقطة من 32 مباراة متقدما بثماني نقاط على بنفيكا، الفائز باللقب في الموسم الماضي، وظل سبورتنج في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

وسيظل بورتو متربعا على الصدارة، حتى حال خسارته في مباراتيه المتبقيتين في المسابقة هذا الموسم أمام ضيفه موريرينسي ومضيفه سبورتنج براجا، وفوز بنفيكا في المرحلتين المقبلتين.

وسيطر صاحب الأرض في الشوط الأول وأُلغي هدف لويس دياز بداعي لمسة يد قبل أن يبعد سيباستيان كوتس تسديدة المهاجم الكولومبي من على خط المرمى.

وأهدر سبورتنغ فرصة في الدقيقة 34، عندما وضع جوفان كابرال ضربة رأس فوق العارضة.

وتقدم بورتو في الدقيقة 64 عندما وصل دانيلو إلى الكرة عند القائم القريب قبل مراقبه، ليحول ركلة ركنية من أليكس تيليس بضربة رأس في المرمى.

وحسم ماريجا لقب بورتو الثاني في ثلاثة مواسم بهدف بعد هجمة مرتدة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويملك بورتو فرصة حصد الثنائية المحلية عندما يواجه بنفيكا في نهائي الكأس في أول أغسطس/آب.

يذكر أن الدوري البرتغالي الممتاز، أحد أوائل مسابقات الدوري في أوروبا التي جرى استئناف منافساتها بعد فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وتقام مبارياته بدون جماهير.