شركة سيارات شهيرة تغير شعارها لأول مرة منذ 20 عاما

أعلنت شركة سيارات يابانية شهيرة، تغيير شعارها، أمس الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ 20 عاما.

وأطلقت شركة السيارات اليابانية "نيسان"، شعارا جديدا لعلامتها التجارية، في أثناء تدشين سيارتها الكهربائية الجديدة "آريا 2021".

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "يسعدنا أن نكشف عن شعار نيسان الجديد، وهو تصميم يشهد بتراثنا بينما نتطلع إلى المستقبل".

We're excited to reveal the new #Nissan logo, a design that celebrates our heritage while looking to the future. Read about it here: https://t.co/vZIaC01XJI pic.twitter.com/ZmpqRsOpAY — Nissan Motor (@NissanMotor) July 15, 2020

وأشارت الشركة اليابانية إلى أن هذا التغير للشعار يعتبر الأول خلال عشرين عاما، والذي ظهر بشكل أكثر أناقة وتوازنا من السابق.

وأوضحت "نيسان" أنها صممت الشعار على مدار عامين، وظهر الشعار الجديد في سيارة "آريا 2021" وتم وضعه فوق الشعار القديم.

يذكر أن "نيسان" دخلت في حالة اضطراب منذ اعتقال رئيس مجلس الإدارة السابق كارلوس غصن في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018، والذي دفع من أجل زيادة حجم الإنتاج دومًا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الصناعة من اضطرابات داخلية بسبب جهود التحول نحو السيارات الكهربائية وذاتية القيادة، علاوة على ضغوط ضعف الطلب الناجمة عن جائحة كورونا.