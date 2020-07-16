عملية اختراق "تويتر" تكشف تلاعب المنصة في التغريدات والمنشورات

موقع التواصل الذي تعرض لاختراق في وقت مبكر من اليوم، الخميس، وتم نشر صور من الشبكة الداخلية للنظام، ونشرها موقع Motherboard، والتي تظهر عدد من الفلاتر المطبقة على كل حساب.

وبحسب تصريحات الخبير، سيرجي نيكيتين، في مجموعة Group-IB، فإن وظيفة هذه الفلاتر هي التلاعب بالإعدادات.

مضيفا "ظهرت لقطات شاشة للوحة إدارة Twitter المخترقة على الشبكة اليوم - أصبح من الواضح منها أنه يمكنهم مراقبة المنشورات، وخفض العلامات في نتائج البحث، وعرض علامات جديدة في الأعلى. وعلى الرغم من حذف بعض هذه المنشورات ولقطات الشاشة لاحقا، إلا أنها تسببت في موجة جديدة من الأسئلة لتويتر والشكوك في التلاعب بالرأي العام".

وأيد المدير العام للمنصة الرقمية ANO، أرسين سيلشتين، تصريحات نيكيتين، مضيفا "هذه المعاملات يمكن أن تنطبق على منشورات محددة أو على حساب. يمكن أن يسمى هذا الترويج أو التشاؤم، ولكنه في الواقع تلاعب بالرأي".