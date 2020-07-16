نفس الاسم والشكل... تحذير من نسخة "واتسآب" مزيفة يستخدمها الملايين

وحذر حساب "وابيتا انفو" عبر موقع "تويتر"، المستخدمين من التطبيق المزيف، الذي يشمل نفس خصائص "واتسآب".

جاء ذلك بعدما كشفت معلومات أن ملايين الأشخاص في العالم يستخدمون النسخة المزورة، الأمر الذي يجعلهم فريسة سهلة للمخترقين والقراصنة، الذين يمكنهم بواسطة هذا التطبيق التجسس على المستخدمين أو اختراق هواتفهم بشكل كامل والسطو على المعلومات والصور الموجودة على الهاتف.

وقال الحساب إن عملية التورط باستخدام التطبيق المزور تتم عبر إغراء المستخدمين بنسخة معدلة من التطبيق ومطورة وتتضمن مزايا أكثر.

وأضاف "لا تستخدم أي نسخة معدلة من واتسآب؛ حيث تبدو بعض الإصدارات المعدلة من التطبيق مغرية لكنها لا تستحق المخاطرة".

This is not a hack but be careful. pic.twitter.com/yh42NUdqoM — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 7, 2020

وتابع: "منشئو هذا التطبيق المزور يمكنهم بسهولة استخدام هذا التطبيق في هجمات إلكترونية أو أعمال قرصنة أو استخدامه في أعمال التنصت على الإنترنت".