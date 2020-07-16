خطوبة أمينة خليل على رجل أعمال مصري تشعل السوشيال ميديا

وأفاد موقع "مصراوي" بأن الحفل اقتصر على أفراد العائلتين، نظرا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وانتشرت صور تجمع العروسين قبل فترة، إذ جمعتهما علاقة صداقة، واحتفلت "أمينة" بعيد ميلاد "عمر" في مايو/ أيار الماضي وسط أفراد عائلته، كما ظهرا في أكثر من مناسبة معا، منها حضورهما حفل النجم عمرو دياب.
يشار إلى أن الفنانة المصرية أمينة خليل، كانت قد تحدثت ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، في وقت سابق، عن مواصفات فتى أحلامها مؤكدة أنه لابد أن يكون حنونا، ومتفاهما.
وقالت "بالنسبة لي الراجل لازم يبقى حنين، وإنه يقدر يعبر عن نفسه مش بزعيق ولا خناق، بمعنى إنه يبقى حنين معايا حتى لو هو متضايق".
🥰Thanks for everything's 😍🤩#امينه_خليل pic.twitter.com/aEw6KBtwho
— ✪ Amina Khalil (@aminakhallil) July 16, 2020
وتابعت "إنه يبقى قلبه طيب، ودي من أهم الحاجات، وكمان يبقى طموح، وإنه يكون بيفهمني من غير ما اتكلم، ويكون درجة التفاهم بينا كبيرة، ويقدرني ويكون بيعرف يحب".
وتصدر خبر وصور خطوبة أمينة خليل تريندات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقائمة الأكثر بحثا منذ إعلان خطوبتهما.
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