خطوبة أمينة خليل على رجل أعمال مصري تشعل السوشيال ميديا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر وصور خطوبة الفنانة المصرية أمينة خليل، مساء أمس الأربعاء، على صديقها المهندس عمر طه، في حفل أقيم داخل منزلها.

وأفاد موقع "مصراوي" بأن الحفل اقتصر على أفراد العائلتين، نظرا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من حفل الخطوبة الذي أقيم أمس، وظهرت فيها أمينة بفستان أبيض أنيق.

وانتشرت صور تجمع العروسين قبل فترة، إذ جمعتهما علاقة صداقة، واحتفلت "أمينة" بعيد ميلاد "عمر" في مايو/ أيار الماضي وسط أفراد عائلته، كما ظهرا في أكثر من مناسبة معا، منها حضورهما حفل النجم عمرو دياب.

يشار إلى أن الفنانة المصرية أمينة خليل، كانت قد تحدثت ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، في وقت سابق، عن مواصفات فتى أحلامها مؤكدة أنه لابد أن يكون حنونا، ومتفاهما.

وقالت "بالنسبة لي الراجل لازم يبقى حنين، وإنه يقدر يعبر عن نفسه مش بزعيق ولا خناق، بمعنى إنه يبقى حنين معايا حتى لو هو متضايق".

وتابعت "إنه يبقى قلبه طيب، ودي من أهم الحاجات، وكمان يبقى طموح، وإنه يكون بيفهمني من غير ما اتكلم، ويكون درجة التفاهم بينا كبيرة، ويقدرني ويكون بيعرف يحب".

وتصدر خبر وصور خطوبة أمينة خليل تريندات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقائمة الأكثر بحثا منذ إعلان خطوبتهما.