ميسي "الغاضب" يعترف بأحقية ريال مدريد باللقب.. وزيدان: أمر غريب

علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، على تحقيق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة الـ 34 في تاريخه بعد الفوز على فياريال بهدفين لهدف.

وقال ميسي الذي بدا غاضبا جدا من فريقه وناديه عقب خسارة برشلونة أمام أوساسونا (2-1) في الجولة 37 من الليغا، "إذا استمررنا بنفس المستوى سنخسر مباراة نابولي (في دوري الأبطال) أيضا.

واعتبر البرغوث الأرجنتيني أن لعب فريقه بهذه الطريقة غير كاف لحصد لقب دوري الأبطال، "قلت منذ فترة أنه سيكون من الصعب الفوز بدوري أبطال أوروبا، مضيفا "حتى لقب الليغا خسرناه".

وعن فوز ريال مدريد باللقب قال ميسي،

"علينا أن ننتقد أنفسنا.. ريال مدريد قاموا بعملهم لكننا ساعدناهم كثيرا في الفوز بالليغا.. فعلوا ما عليهم ولم يخسر أي مباراة بعد التوقف.. إنهم استحقوا الفوز باللقب". ولكنه استدرك قائلا: "نحن برشلونة ونحن ملزمون بالفوز في كل مباراة"

وشدد أسطورة برشلونة "الجماهير من حقها أن تغضب وتطالب بتحقيق الألقاب، وخاصة الفوز بدوري أبطال أوروبا، لأننا وعدنا بذلك قبل أن نخرج أمام روما ثم ليفربول في آخر عامين".

Messi habla poco, pero cuando lo hace... pic.twitter.com/tPJv0ZgATj — MARCA (@marca) July 16, 2020

وأردف: "منذ شهر يناير/كانون الثاني وكل شيء يحدث بالنادي غريب وسيئ، حيث خسرنا الكثير من النقاط ومباراة اليوم هي ملخص لهذا الموسم"، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

زيدان: الليغا أصعب من دوري الأبطال

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالتتويج بلقب الليغا، واعتبر أن أن ما فعله اللاعبون مثير للإعجاب.

وعن دوره في تحقيق اللقب، قال زيدان، "دوري؟ اللاعبون هم الذين يقاتلون، وهو فريق رائع وأنا سعيد بهم للغاية.. لقد كنا الفريق الأفضل لأننا حصدنا أكبر عدد من النقاط وهذا كل شيء".

🗣 "Winning this @LaLigaEN title makes me happier than winning the Champions League"



Zidane could hardly hide his delight after @realmadriden were crowned champions



😃🏆https://t.co/IsMiJWO6Mi pic.twitter.com/2Ti4wsH1k1 — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) July 16, 2020

وأشار صاحب البطولات الثلاث لدوري أبطال أوروبا أن هذا اليوم هو أحد أفضل الأيام بالنسبة له كمدرب، مؤكدا أن لقب الليغا يجعله يشعر بسعادة أكبر لأنه أصعب من دوري الأبطال، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

واعتبر زيدان أن الاحتفال بلقب الدوري في ظل غياب الجماهير "أمر غريب بالنسبة للجميع"، مشيرا إلى أن "الجماهير ستحتفل في المنازل، وهم سعداء لرؤية الفريق يفوز باللقب، وفعلنا ذلك من أجلهم".