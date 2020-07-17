فنان سعودي يكشف آخر تطورات حالته الصحية مع كورونا... فيديو

كشف الفنان السعودي، خالد عبد الرحمن، آخر تطورات حالته السعودية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال عبد الرحمن، للمشاهدين، عبر منصة "شاهد (vip)"، إن دخوله المستشفى كان بسبب عارض صحي، وهو ارتفاع اليوريك بالدم، وكان قبلها قد أجرى تحليل فيروس كورونا واتضحت إصابته بالفيروس، فأمضى بالمستشفى قرابة 10 أيام.

وأضاف الفنان السعودي، أنه الآن في صحة جيدة، مشيرا إلى أن والدته في تحسن مستمر، وأجريت لها مسحة لكورونا ستظهر نتيجتها يوم غد السبت.

وأشار الفنان السعودي إلى أن عمله الأخير "تنتحي بي"، من ألحان ناصر الصالح، كان جاهزًا منذ مدة طويلة، ولكن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، كاتب الكلمات، كان يرغب في تأجيل الأغنية لتظهر في هذا التوقيت.

وتابع "إحساسي الواضح والصريح والصادق والعطاء البسيط هو الذي أوصلني للجمهور الذي صنع مني نجمًا، كما أني متابع للقديم والجديد، وأهتم كثيرا بما أقدمه للجمهور"، لافتا إلى أن عبادي الجوهر وعبدالمجيد عبدالله هما أقرب الأصدقاء إلى قلبه.