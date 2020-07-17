التين الشوكي... فوائد مذهلة للصحة والوقاية من الأمراض

كشفت الدراسات أن فاكهة التين الشوكي تحتوي العديد من الفوائد المذهلة للصحة، إذ تحمي الجسم من أمراض كثيرة.

يحتوي التين الشوكي على الألياف الغذائية، والتى تساهم في صحة الجهاز الهضمي وتساعد على منع الإمساك، بحسب موقع "نيوزبيزر".

وتساعد الألياف الغذائية في خفض مستويات الكوليسترول، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وتحسين مستوى الجلوكوز فى الدم.

Set Ranch Prickly Pear pic.twitter.com/hX3eDgz0gE — Masen Matocha (@masenjar0) July 16, 2020

يعتبر التين الشوكي مصدرا غنيا بالمغنيسيوم والمعادن والبوتاسيوم، وتعمل هذه المعادن على تفعيل الإنزيمات التي تنظم وظائف الجسم.

كما تساعد المعادن الموجودة في التين الشوكي في عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون والبروتين لإنتاج الطاقة، وتنظيم ضربات القلب وضمان الأعصاب والعضلات سليمة.

ويعتبر التين الشوك غنيا بالكالسيوم المهم للعلاج المستمر للعظام والأسنان، ومنع هشاشة العظام.

ويساعد في التخلص من مشاكل التهاب البنكرياس، حيث إن هذه الفاكهة الليفية منظف قوى للقولون الذي يخفف معاناة البنكرياس، كما تحتوي على الفلافونويدات التي تمنع الضمور البقعي وتحارب إعتام عدسة العين، حيث تساعد على تسليم الدم والأكسجين إلى العين التى تساعد على الحفاظ على بصر العين.