مصر... تعرض الفنان سناء شافع لوعكة صحية

وصرح الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اليوم الجمعة، أن سناء شافع تعرض لوعكة صحية بسيطة دخل على أثرها المستشفى، بحسب صحيفة "الوطن" المصري.

وأشار نقيب الممثلين المصريين، إلى أن شافع يتماثل الشفاء في الوقت الحالي، ومن المقرر أن يخرج من المستشفى غدا أو بعد غد.

يشار إلى أن الفنان سناء شافع قد شارك مؤخرًا في مسلسل "ليالينا 80" والذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، ميدو عادل، هبة عبدالغني، محمد علي رزق، حسني

شتا، نهى عابدين.