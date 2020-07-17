"لا شغل ولا مصاري"... إليسا تهاجم الحكومة اللبنانية

وغردت إليسا قائلة "يا عيب الشوم على كل سياسي بعدو قاعد على كرستو والناس عم ترجع عا بييوتا، لا شغل ولا مصاري ولا كهربا ولا مي، شو بدي قلكن، الله ينتقم منكن واحد واحد #العهد_الفاشل #مستشفى_الجامعة_الامريكية".

يا عيب الشوم على كل سياسي بعدو قاعد على كرستو والناس عم ترجع عا بييوتا ،لا شغل ولا مصاري ولا كهربا ولا مي ، شو بدي قلكن،الله ينتقم منكن واحد واحد #العهد_الفاشل #مستشفى_الجامعة_الامريكية — Elissa (@elissakh) July 17, 2020

يشار إلى أنه، بعد مرور أيام قليلة على تجميد نشاطها على "تويتر"، عادت إليسا، إلى موقع التغريدات الشهير من أجل التعليق على الأحدث الجارية في بلادها من احتجاجات شعبية.

وكتبت إليسا، الشهر الماضي، في أول تغريدة لها بعد هدنتها القصيرة من "تويتر": " االله يحمي هل البلد و يحمي هل الشعب".

كما أعادت نشر مقطع من أغنيتها "وطني"، التي غنتّها في أحدث حفلاتها الغنائية، ضمن حفلات الصيف تحت شعار "مكملين معاكم"، وذلك بالتعاون بين الهيئة العامة للترفيه في السعودية وشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات والمكتب الفني في مجموعة "أم بي سي".