تدمر رئتيك... تحذير من مواد تنظيف المنزل

حذر خبراء من كثرة استخدام الكلور والخل لتعقيم المنازل من الفيروسات والجراثيم، بسبب أضرارها الخطيرة على الصحة.

وقال خبراء، إن خلط الكلور مع الخل واستخدامه فى التعقيم، يخلق غاز الكلور السام، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأضاف الباحثون، أن استنشاق الأبخرة السامة يؤدي إلى السعال ومشاكل التنفس وردود الفعل التحسسية وحتى الحروق الكيميائية السيئة، وإنه خطأ تنظيف شائع يرتكبه العديد من الأشخاص.

كما حذر خبراء التنظيف من إضافة أي حمض إلى الكلور، مشيرين إلى أنه سينتج بخار الكلور السام.

وأشار الخبراء إلى أن الأشخاص الذين يكافحون لإزالة العفن في الحمام أو السيليكون، فإنه بمجرد حصول الفطريات على قبضتها في هذه المناطق، يكاد يكون من المستحيل التخلص منها.

Cleaning fanatics warned they could create ‘toxic chlorine gas’ when using a common combination of household products https://t.co/Yv62KcG60t — The Sun (@TheSun) July 16, 2020

ونصحوا باستخدام الخل المخفف على الأسطح الصلبة، ولإنشاء محلول تنظيف، قم بصب تركيز 80% من الخل إلى 20% من الماء، واستخدم قطعة قماش من الألياف الدقيقة في الدلو الأول لتنظيف رقعة من العفن.