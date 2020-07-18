87 سنة... قاضية أمريكية تتحدى السرطان وعمرها الكبير و تقرر الاستمرار بعملها

قررت القاضية الأمريكية روث بايدر غينسبورغ البالغة من العمر 87 عاما، الاستمرار بعملها بالرغم من إصابتها بمرض السرطان ودخولها في فترة العلاج الكيميائي.

ونقلت "بي بي سي" عن القاضية الأمريكية تأكيدها أنها تخضع لعلاج كيميائي بعد إصابتها بمرض السرطان مجدداً.

ولفتت إلى أن نتائج العلاج كانت إيجابية وإنها "ٌقادرة تماماً" على العودة لمتابعة العمل في منصبها. وأضافت إنها ستعود لجلسات العلاج الكيميائي كلّ أسبوعين ليبقى المرض تحت السيطرة.

وتعتبر غينسبورغ أكثر كبار القضاة في المحكمة العليا ليبرالية.

وأصيبت القاضية بالسرطان في حياتها أربع مرات خلال 20 عاماً. لكنها كانت تعود سريعاً في كلّ مرة إلى مزاولة عملها.

وقالت غينسبورغ:" لقد قلت دائماً إنني سأبقى عضواً في المحكمة العليا، طالما استطعت القيام بالعمل". وأكدّت في بيانها :"لا زلت قادرة تماماً على فعل هذا".