محمد صلاح ينشر صورة تتجاوز المليون إعجاب في ساعات

نشر اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" تجاوزت المليون إعجاب في وقت قياسي.

ويظهر صلاح، البالغ من العمر 28 عاما، في الصورة يشرب الشاي والابتسامة تظهر على وجهه، تلك الابتسامة التي أعرب متابعوه عن إعجابهم بها.

View this post on Instagram 😃 A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Jul 17, 2020 at 2:43pm PDT

في سياق آخر، كان عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية "المؤقتة" لإدارة اتحاد الكرة، في مصر، قد كشف عن عائق يقف أمام تكريم اللاعب المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

وأوضح الجنايني خلال مشاركته في برنامج على قناة "أون تايم سبورتس" الرياضية المصرية، الجدل المثار حول عدم اختياره لمحمد صلاح ضمن التشكيل الأفضل في تاريخ مصر، وقال: "اخترت اللاعبين السابقين، صلاح من أعظم لاعبي مصر ولم يحقق أي لاعب آخر ما حققه"، بحسب موقع "يلا كورة".

وساهم الدولي محمد صلاح، في تسجيل 103 أهداف مع ليفربول خلال 104 مباراة (سجل 73 وصنع 30 تمريرة حاسمة).

وسجل صلاح هدفين في آخر مباراة لليفربول ليفوز بنتيجة 3-1 على برايتون، والتي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل صلاح المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا، ويبتعد صلاح عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي ومتصدر الترتيب بفارق 3 أهداف.

يذكر أن ليفربول استطاع التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الغائبة عن ملعب آنفيلد منذ 30 عاما.