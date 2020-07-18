انتحار بطلة العالم للتزحلق على الجليد في موسكو

أقدمت بطلة التزحلق على الجليد الروسية، إياكترينا ألكسندروفسكايا البالغة من العمر 20 سنة، على الانتحار، اليوم السبت، في العاصمة الروسية موسكو.

وقال مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" إن الحادثة أقرب إلى الانتحار، وجاري التحقيق في الأمر.

وأضاف أن الشابة تركت رسالة تحتوي على كلمة "أحبك".

كما أكد شريكها وندسور وفاة ألكسندروفسكايا لوكالة "سبوتنيك"، وقال "لقد علمت بالأمر من أحد أفراد عائلتها".

ويشار إلى أن ألكسندروفسكايا كانت تقدم عروض التزحلق على الجليد بشكل فردي في بادئ الأمر، ثم تحولت إلى الزوجي. وبعد فترة غيرت جنسيتها الرياضية إلى الأسترالية، حيث أصبحت مع شريكها هارلي وندسور بطلة العالم للناشئين للتزحلق على الجليد في عام 2017.