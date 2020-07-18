عائلة رجاء الجداوي توجه رسالة إلى زوجة الرئيس المصري

بعثت عائلة الفنانة المصرية الراحلة، رجاء الجداوي، رسالة إلى السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتقدمت عائلة الجداوي في رسالتها المنشورة على حساب الفنانة المصرية على "انستغرام"، اليوم السبت، بأسمى الشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسي على كريم اهتمامها بمتابعة حالة الفقيدة خلال تواجدها بالمستشفى، ومواساتها العائلة في وفاة رجاء الجداوي.

View this post on Instagram A post shared by رجاء الجداوي (@ragaaelgedawy) on Jul 18, 2020 at 8:49am PDT

وفوجئ المتابعون لحساب الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، بتنشيط حسابها على موقع "إنستغرام" بعد رحيلها، عبر ابنة وحفيدة الفنانة الراحلة، التي كتبت كلمات مؤثرة أكدت من خلالها أن جدتها كانت تحب التعليقات الجيدة، ومتابعة لكل ما يكتبه الجمهور.

تابعت أنه لهذا السبب، قررت مع والدتها عودة نشاط حساب رجاء الجداوي على "إنستغرام" مرة أخرى، بتحميل صور لها والدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وتوفيت رجاء الجداوي في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الإسماعيلية، بعد 43 يوما من إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، عن عمر ناهز 86 عاما.

يذكر أن رجاء الجداوي ولدت، في السادس من سبتمبر/أيلول 1938، واسمها الحقيقي نجاة علي حسن الجداوي، وهي ابنة شقيقة الراقصة والممثلة المصرية الشهيرة تحية كاريوكا.

وشاركت الجداوي في قرابة 400 فيلم ومسلسل تلفزيوني ومسرحية إلى جانب كبار نجوم السينما المصرية، مثل فاتن حمامة وعادل إمام.