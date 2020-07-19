أول فيديو من حفل خطوبة شام ابنة الفنانة أصالة وسط أجواء عائلية

أعلنت النجمة السورية، أصالة نصري، مساء اليوم الأحد، خطوبة ابنتها شام الذهبي على طبيب جلدية.

ونشرت الفنانة السورية، عبر موقع الصور الشهير إنستغرام مقطع فيديو من خطوبة ابنتها شام، كما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

شام الذهبي هي الابنة الكبرى للمطربة أصالة نصري وتعمل كطبيبة جلدية مختصة بالتجميل والعناية بالبشرة وتتمتع بشهرة واسعة ‏عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صورها مع والدتها وعملها الذي تتعامل فيه مع شريحة كبيرة من النجوم.‏

ويشار إلى أن أصالة، أعلنت الانتهاء من تسجيل أغاني ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "لا تستسلم"، مقدمة الشكر للملحن السعودي سهم، لإشرافه على الألبوم الجديد، قائلة: "أشكره جدا على وقت طويل أنا أعلم بأنه وقت غال وثمين، قضاهم بإشرافه أيضا على أدائى فى أغلب أغنياتى، ليعطى كل أغنية حقها بجميع زوايا الشعور".