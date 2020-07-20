ذكور النمل وهي تلاحق ملكاتها تخدع الأرصاد الجوية في بريطانيا... فيديو

أثارت أسراب النمل دهشة مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، وأوقعته في حيرة بعدما ظهرت على شاشات الرادار وكأنها غيوم في الجزء الجنوب الشرقي من البلاد.

فبحسب ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية، فإن مركز الأرصاد البريطاني أعلن يوم الجمعة الماضي "إنها لا تمطر في لندن أو كينت أو ساسكس، لكن رادارنا يقول عكس ذلك".

حيث ظهرت أسراب النمل مثل المطر على الرادار، في الوقت الذي قالت فيه خبيرة في المركز بأن الطقس كان "جافا ومشمسا" في ذلك الوقت، وظهر السرب على الرادار لمدة ساعتين صباح الجمعة.

It's not raining in London, Kent or Sussex, but our radar says otherwise...📡



The radar is actually picking up a swarm of #flyingants across the southeast 🐜



During the summer ants can take to the skies in a mass emergence usually on warm, humid and windless days #flyingantday pic.twitter.com/aMF6RxR943 — Met Office (@metoffice) July 17, 2020

مضيفة بأن الأقمار الصناعية الخاصة بتنبؤات الطقس لم تظهر غيوما كافية لسقوط أمطار في المنطقة، لذا فقد اشتبه بأنها حشرات، لأن الجسيمات لم تبدو شبيهة بقطرات المطر وكانت طويلة أكثر منها عريضة، مثل الحشرات.

ووفقا للجمعية الملكية البريطانية لعلم الأحياء، فإن سبب هذا هو ظاهرة سنوية للنمل، تتمثل بترك ملكات النمل الشابات أعشاشها، ليتبعها الذكور لتتكاثر وتبدأ مستعمرات جديدة، وتحتاج لظروف مناخية مناسبة لكي تتم، ولهذا السبب يختار العديد من النمل الانطلاق في الوقت نفسه.