حقيقة تأثير زيت الخروع على الرجال

يتداول العامة آراء متباينة حول تأثير زيت الخروع على صحة الرجال وتحديدا حياتهم الجنسية، وأنه يعالج عدة مشاكل مثل ضعف الانتصاب، وسرعة القذف، وأنه يزيد من القدرة، ويعزز الرغبة.

ذكر موقع "dailymedicalinfo" أنه حتى الآن، لا توجد أدلة طبية وعلمية كافية تؤكد فوائد زيت الخروع للجنس... حتى وإن كانت التجارب الشخصية تؤكد فوائده في تلك الحالات، ولكن تعتبر مجرد آراء وتجارب شخصية، ولا يمكن الأخذ بها كدليل طبي قاطع.

وأوضح الموقع أن الخبرات الشخصية لا يُعتد بها في مصادر المعلومات الطبية، كما أن ليست جميع الأدوية والمكملات والمكونات الطبيعية تصلح لجميع الأشخاص في علاج نفس الحالات، بمعنى أن الأجسام قد تختلف، وهناك الكثير من العوامل التي تحدد فاعلية أي مكون يتم أخذه، سواء كان طبيعياً أو كيميائياً.

في السياق ذاته، يشار إلى أن زيت الخروع له عدة فوائد للصحة العامة ولعلاج حالات مرضية بعيدا عن المشاكل الجنسية للرجال.

ويستخدم زيت الخروع لعلاج الإمساك، حيث أنه يعد من أشهر الملينات الطبيعية المستخدمة منذ أكثر من نصف قرن، ويعمل على زيادة حركة الأمعاء، وبالتالي تسهيل خروج الفضلات منها.

كما يعد زيت الخروع مطهراً قوياً للأمعاء، حيث يتم استخدامه لتنظيف الأمعاء قبل الفحص أو قبل العمليات الجراحية، كذلك يخفف زيت الخروع من اضطرابات الدورة الشهرية عند النساء، حيث يحتوي على حمض الريسينوليك، والذي يعد محفزاً طبيعياً لنزول دم الحيض ومنع تعسره، وتخفيف آلام البطن في فترة الحيض.

وأخيرا، من أهم فوائد زيت الخروع للبطن استخدام حزام زيت الخروع، حيث يعزز من وظيفة الكبد، فهو يزيد من قدرة الكبد على إزالة السموم من الجسم.