طوله 16 مترا... فيديو لحوت عملاق عالق بشبكة منذ يومين ومحاولات لتحريره..شاهد

يعمل خفر السواحل في إيطاليا منذ يومين على تحرير أحد حيتان العنبر العملاقة، بعد أن علق في شبكة صيد مهجورة قبالة سواحل الجزر الإيولية في صقلية.

وتم رصد الحوت، يوم السبت، وهو يكافح للخروج من شبكة عادة ما تستخدم لصيد سمكة أبو سيف بالمخالفة للقوانين.

وقال خفر السواحل في بيان إن العملية تواجه صعوبات بسبب حجم الحوت الكبير الذي انتابته حالة هياج شديد،وفي ضوء جهوده الحثيثة لإخراج نفسه من الشبكة أُطلق على الحوت اسم (فيوري) أي "ثائر".

وهذه هي المرة الثانية التي يضطر فيها خفر السواحل الإيطالي للتدخل لإخراج حوت من هذا النوع من شبكة صيد وذلك في أقل من شهر، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقالت عالمة الأحياء مونيكا بلاسي لصحيفة لا ريبوبليكا: "شباك الصيد الملعونة هذه تحدث ضررا كبيرا. لم أنم منذ 36 ساعة... نجح الغواصون في انتزاع جزء من الشبكة لكنه تحرك بعد ذلك وأصبح الوضع خطيرا".

وأضافت أن أفراد الفريق ثبتوا مصدرا للضوء في ذيل الحوت حتى لا يغيب عن بصرهم وهم يحاولون انتزاع باقي الشبكة.

ويعتبر حوت العنبر أحد أشهر أنواع الحيتان في العالم، ويتراوح طول الذكور منه بين 16 الى 20 مترا.